Serie C, gli arbitri designati per la 6ª giornata di campionato

Attraverso i propri canali ufficiali l’AIA ha reso noti tutti gli arbitri designati per la 6ª giornata del campionato di Serie C suddivisi per girone.

Girone A

ALBINOLEFFE – PRO PATRIA: Matteo Dini

ATALANTA U23 – PERGOLETTESE: Marco Di Loreto

CALDIERO TERME – ALCIONE MILANO: Gianmarco Vailati

FERALPISALO’ – GIANA ERMINIO: Andrea Migliorini

L.R. VICENZA – RENATE: Domenico Mirabella

LECCO – ARZIGNANO VALCHIAMPO: Alessandro Silvestri

NOVARA – PRO VERCELLI: Niccolo’ Turrini

PADOVA – VIRTUS VERONA: Jules Roland Andeng Tona Mbei

Girone B

AREZZO – GUBBIO: Maksym Frasynyak

LUCCHESE – PIANESE: Ferdinando Emanuel Toro

SESTRI LEVANTE – TORRES: Gabriele Restaldo

TERNANA – PINETO: Filippo Colaninno

VIS PESARO – PONTEDERA: Felipe Salvatore Viapiana

Girone C

CASERTANA – TARANTO: Cristiano Ursini

CATANIA – AUDACE CERIGNOLA: Andrea Zanotti

CROTONE – SORRENTO: Giorgio Di Cicco

FOGGIA – GIUGLIANO: Giuseppe Mucera

LATINA – ACR MESSINA: Francesco Zago

POTENZA – TRAPANI: Carlo Rinaldi

TEAM ALTAMURA – CAVESE: Edoardo Gianquinto

TURRIS – AVELLINO: Andrea Ancora