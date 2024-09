Sinner è imbattibile! Netto 3-0 al padrone di casa Fritz e trionfo agli US Open

CalcioWeb

Non ci sono più aggettivi per descrivere Jannik Sinner: il numero uno al mondo ha vinto anche gli US Open al termine di una prestazione perfetta contro il padrone di casa Taylor Fritz. Sul centrale di Flushing Meadows regola in finale in tre set lo statunitense, numero 12 Atp, e si aggiudica per la prima volta lo Slam americano, conquistando il secondo Slam nell’anno e in carriera dopo gli Australian Open.

Sinner in questo 2024 da favola mette in bacheca il sesto trofeo (Australian Open, Rotterdam, Miami, Halle, Cincinnati e Us Open) con un bilancio di 55 vittorie (tra cui 23 successi Slam) contro 5 sconfitte. Il numero uno del mondo si impone in tre set sul 26enne californiano alla prima finale in assoluto in uno Slam, con il punteggio di 6-3, 6-4, 7-5 in 2 ore e 16 minuti.

La partita

Il 23enne pronti-via e subito si procura due palle break e alla seconda conquista il game, su un recupero acrobatico sul servizio dello statunitense che poi sbaglia lo smash. L’italiano al servizio gestisce benissimo e a zero conquista il 2-0. Fritz, spinto dal pubblico, inizia con un ace e poi chiude il game a zero per il 2-1. Nel quarto game parte meglio Fritz che con un rovescio incrociato d’impatto supera l’azzurro che poi va troppo lungo e concede le prime due palle break per l’americano. Sinner annulla la prima con un’ottima prima e uno smash vincente e con un dritto profondo e pesante trova il 40-40.

Poi un’accelerazione di dritto a cui è però seguito un doppio fallo, con Fritz che affonda con il rovescio e si procura la terza palla break, andando a segno con un errore di Sinner con uno schiaffo al volo per il 2-2. Nel quinto game Fritz alterna ottimi colpi a errori banali e offre un’altra palla break, sprecata però da Sinner dopo un lunghissimo scambio di 23 colpi. Poi l’americano chiude e va avanti 3-2. Sinner è più falloso dell’inizio gara, preoccupato dell’aggressività di Fritz, ma con tre punti consecutivi si porta sul 3-3. Gli errori si alternano e l’americano con un doppio fallo concede altre due palle break con Sinner che con una palla corta ne approfitta e torna avanti 4-3 e servizio.

Questa volta l’altoatesino non si fa sorprendere e porta a casa il 5-3. Sinner poi si procura tre set point, uno annullato da Fritz con un ace, il secondo con un’altro schiaffo al volo sbagliato, ma poi l’americano consegna il primo set 6-3 in 41 minuti all’italiano.

Sinner apre bene il secondo set, conquista il quinto game consecutivo e va avanti 1-0. Fritz non si scompone e con un ace raggiunge l’1-1. L’azzurro serve bene e si riporta avanti 2-1. Poi Fritz piazza 2 ace e ha la strada spianata verso il 2-2. Il numero uno al mondo non si scompone e con il servizio regola l’avversario per il 3-2. Fritz e Sinner continuano a tenere le proprie battute fino al 5-4 per l’italiano. Nel momento decisivo Sinner prende campo e costringe all’errore Fritz con due palle break e alla prima Sinner è implacabile con l’accelerazione lungolinea per il 6-4 in un’ora a 16′.

Fritz tenta il tutto per tutto nel terzo set, si procura 3 palle break consecutive nel primo game della frazione ma Sinner non si fa prendere dalla frenesia, risale la china e si porta ancora avanti 1-0. Fritz si aggrappa al servizio e si porta 1-1, poi Sinner senza problemi si riporta avanti 2-1 con l’americano che sbanda un po’ ma tiene il servizio per il 2-2. L’italiano al servizio nel quinto game avanza ancora per il 3-2, poi Fritz prende troppi rischi e concede altre due palle break, ma poi si rialza, recupera e chiude con un dritto potente sul 3-3. Nel settimo game cambia lo scenario con Sinner che concede due palle break all’americano e regala il game con un doppio fallo per il 4-3 a favore di Fritz nel terzo set. L’americano inizia con terrore e un doppio fallo ma poi riallunga a si porta sul 5-3.

Sinner non molla e si riporta vicino sul 5-4. Fritz al servizio sente la pressione, Sinner non perdona e nonostante due colpi sulla linea di fondo di Fritz l’italiano trova il passante sulla palla break e ritrova la parità sul 5-5. Il numero uno questa volta non ha tentennamenti e mette all’angolo Fritz, dopo aver rischiato di andare al quarto set, portandosi sul 6-5. Ora starà all’americano salvare la partita. Il californiano sente la pressione e commette l’ennesimo doppio fallo. Poi incertezza fatale di Fritz e 15-40 con doppio match point per Sinner che grazie all’ennesimo scambio prolungato si aggiudica punto, set e match ed è il nuovo campione degli Us Open in una anno incredibile del tennis italiano.