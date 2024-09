“Dopo quella brutta figura…”, Spalletti alla vigilia di Francia-Italia: cosa ha messo a posto il CT?

CalcioWeb

“Dopo i primi tre giorni di lavoro, dopo averli allenati questi ragazzi mi hanno regalato il primo sorriso calcistico dopo l’Europeo. Ho visto belle cose, ritmo, passione, disponibilità, dare del tu al pallone. E’ questa la chiave per rimettere a posto le cose“.

Sono state queste le parole del commissario tecnico azzurro, Luciano Spalletti, al termine del raduno a Coverciano, prima di salire sull’aereo che insieme al gruppo azzurro lo porterà a Parigi, dove venerdì sera ci sarà la prima sfida stagionale contro la Francia, valida per la Nations League.

“Non ci possiamo permettere di sottovalutare niente, soprattutto dopo la brutta figura che abbiamo fatto – ha sottolineato Spalletti ricordando Euro2024 -. Per cui c’erano e ci sono da cambiare alcune cose, in allenamento lo abbiamo fatto, ora c’è da farle vedere anche in partita e va rimessa a posto la fiducia in se stessi, dobbiamo farla vedere anche a tutti i nostri tifosi, anche loro devono riacquistare fiducia nei nostri confronti“.

Sulle possibili scelte di formazione Spalletti ha dichiarato: “Io vedo poca differenza, vedo tantissima qualità in quelli che sceglierò e in quelli che lascerò fuori“.

“Non devo lasciare nessun messaggio ai tifosi, devo far vedere quello che ho detto – ha concluso il ct – Abbiamo già parlato troppo, ora c’è da far vedere quello che è il nostro orgoglio di vestire questa maglia dopo aver fatto una brutta figura“.