Spezia, è iniziata la seconda fase relativa al redesign del logo

Lo Spezia si muove a 360° tra campionato di Serie B (con prospettive di promozione) e aspetti fuori dal campo. Dopo la grande partecipazione al form online pubblicato sul sito ufficiale www.speziacalcio.com, nel quale i tifosi aquilotti hanno espresso con passione e precisione le proprie opinioni e fornito i propri suggerimenti relativi alla progettazione del nuovo logo dello Spezia Calcio, ha già preso il via la seconda fase del percorso che si concluderà con la decisione finale da parte del popolo aquilotto.

“Dopo un’attenta analisi dei risultati, che ha portato Emanuele Martera e la sua Tub Design a produrre con cura e dedizione diversi elaborati, nella seconda fase del processo creativo, spazio al confronto aperto attraverso la creazione di focus group eterogenei di tifosi e addetti ai lavori, creati a campione tra i numerosissimi intervenuti per dare il proprio supporto sul tema. Un passaggio necessario e fondamentale, come già annunciato nella conferenza di inaugurazione del processo, per fare in modo che il nuovo logo sia un simbolo che rispecchi i valori, la storia, le radici e la passione del popolo aquilotto, riportando idealmente a casa coloro che amano la maglia bianca.

Al termine dei focus group, spazio alla votazione pubblica dei loghi finalisti, che concluderà il percorso creativo firmato Tub Design e Spezia Calcio”, si legge sul sito.