Torino formato Europa! 2-3 al Verona: granata primi per una notte | CLASSIFICA

Una bellissima partita quella che chiude il venerdì della 5ª Giornata di Serie A. Ben 5 reti in Verona-Torino, un rosso, un rigore sbagliato ed emozioni che durano fino al recupero conclusivo. Al triplice fischio esulta il Torino che raccoglie 3 punti importanti e vola al primo posto in classifica per una notte.

La squadra di Vanoli è compatta, efficace in attacco e si gode il primato da imbattuta con 3 gol e un pareggio. Match frizzante fin dalle prime battute: Sanabria apre al 10′, Kastanos pareggia i conti due minuti dopo. Al 21′ si complica la gara del Verona: Dawidowicz sgomita e si becca un rosso diretto. Sanabria fallisce il vantaggio dal dischetto ma, poco dopo, ci pensa Zapata a portare i granata in vantaggio all’intervallo.

Nella ripresa il Verona prova ad annullare la superiorità numerica con grinta e coraggio trascinato dalla freschezza di Livramento e Mosquera e da un inesuribile Belahyane. Nel momento migliore arriva però il gol del Torino: Che Adams sfrutta un errore in uscita degli scaligeri e punisce con un diagonale preciso per l’1-3. Tutto finito? Neanche per sogno. Al 93′ la difesa granata pasticcia nella gestione della sfera e Mosquera sigla il 2-3 che prova ad alimentare le ultimi, flebili, speranze dei gialloblu. Ma stavolta, per davvero, non c’è più tempo: il Torino vince 2-3 e vola al primo posto in classifica, per una notte.

Risultati 5ª Giornata Serie A

Venerdì 20 settembre

Ore 18:30

Cagliari-Empoli 0-2

Ore 20:45

Verona-Torino 2-3

Sabato 21 settembre

Ore 15:00

Venezia-Genoa

Ore 18:00

Juventus-Napoli

Ore 20:45

Lecce-Parma

Domenica 22 settembre

Ore 12:30

Fiorentina-Lazio

Ore 15:00

Monza-Bologna

Ore 18:00

Roma-Udinese

Ore 20:45

Inter-Milan

Lunedì 23 settembre

Ore 20:45

Atalanta-Como

Classifica Serie A

Torino 11 Udinese 10 Napoli 9 Inter 8 Juventus 8 Lazio 7 Empoli 6 Atalanta 6 Verona 6 Milan 5 Genoa 5 Parma 4 Lecce 4 Fiorentina 3 Monza 3 Roma 3 Bologna 3 Como 2 Cagliari 2 Venezia 1