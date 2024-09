Tottenham, Postecoglou: “Bentancur ha commesso un grosso errore”

CalcioWeb

Si avvicina Tottenham-Arsenal di Premier League e il tecnico degli Spurs ha affrontato un argomento delicato. Ange Postecoglou ha riconosciuto che Rodrigo Bentancur ha commesso un “grosso errore” quando ha fatto un presunto commento razzista sul capitano Son Heung-min, ma gli darà la possibilità di imparare dal suo errore.

Giovedì Bentancur è stato accusato dalla Football Association di una presunta violazione della regola E3 della FA per cattiva condotta in relazione a un’intervista con i media. Si riferisce ad una clip dell’estate in cui Bentancur ha invitato il conduttore del programma Canal 10 a casa sua e quando gli è stato chiesto di mostrare la maglia di un giocatore degli Spurs, l’uruguaiano ha fatto una battuta su Son. Bentancur avrebbe detto: “Sonny’s? Potrebbe essere anche il cugino di Sonny, visto che sono tutti uguali”.

Bentancur ha presentato delle scuse a giugno, ma poiché si tratta di una “violazione aggravata”, se un comitato di regolamentazione indipendente conferma l’accusa della FA, potrebbe essere sospeso per sei-dodici partite nazionali, secondo quanto appreso dall’agenzia di stampa PA. Con Bentancur che ha tempo fino a giovedì 19 settembre per rispondere, è libero di affrontare l’Arsenal domenica, ma potrebbe essere punito con una lunga squalifica più avanti nel mese. Postecoglou ha affermato: “dobbiamo lasciare che il processo si svolga ora. Rodri è ben consapevole delle ramificazioni di qualsiasi risultato del comitato. Aspetteremo e vedremo cosa ne uscirà fuori. Per quanto riguarda Sonny e Rodri, hanno discusso dell’intero incidente ed entrambi i giocatori capiscono e rispettano la posizione dell’altro. Rodri si è già scusato per quello che ha detto e Sonny lo ha accettato. E ha accettato il fatto che uno dei suoi compagni di squadra e una persona a lui vicina abbia commesso un errore”.

“Sappiamo che anche se è un bravo ragazzo e un compagno di squadra fantastico, questa volta ha commesso un grosso errore e deve subire la punizione, ma anche che gli diamo l’opportunità di espiare e imparare da questo”. Bentancur potrebbe iniziare la partita di domenica con l’Arsenal dopo che Yves Bissouma ha subito un infortunio all’inguine mentre era in trasferta per la nazionale con il Mali. Bissouma verrà valutato nel fine settimana, ma Micky van de Ven e Dominic Solanke sono pronti a tornare per dare una spinta al Tottenham, che rimane senza Richarlison e Will Lankshear.