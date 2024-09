La verità di Totti: “io, Del Piero e Maldini? Ecco perchè non ci vogliono”

CalcioWeb

Francesco Totti è una bandiera della Roma e lo sarà per sempre. Ma un posto per lui, nella dirigenza giallorossa, non sembra esserci. Un posto, badate bene, di livello. Un livello che si addice a una leggenda. Un discorso che lo accomuna ad Alex Del Piero con la Juventus e Paolo Maldini con il Milan. Tre bandiere lontane dai rispettivi club.

Il motivo? Secondo quanto dichiarato da Totti nell’intervista a Sky Sport, i 3 sono ingombranti: “noi l’abbiamo sempre detto, ne abbiamo parlato, il motivo è che siamo diventati ingombranti. Queste sono le risposte che ti dai. Un nome importante offusca tutto quello che c’è all’interno. Noi siamo ex giocatori, competenti nel settore e questa dovrebbe essere la cosa più importante per una società. Se non la prendono in considerazione, si vede che hanno altri obiettivi o pensieri“.

Un ritorno alla Roma? Tante voci, niente di serio per Totti: “a Roma si parla tanto di tutto e tutti. Poi come si dice, ‘se vai a stringere il limone, esce poco e niente’. A me non ha mai chiamato nessuno. Non me l’aspettavo, però siamo tutti felici, sia io che loro. I tifosi un po’ meno, ma va bene così“.