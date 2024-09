Trento-Caldiero Terme: data, orario e luogo ‘rinnovato’

CalcioWeb

La gara Trento-Caldiero Terme, in programma domenica 22 settembre 2024 ore 18.30, si svolgerà presso lo Stadio Briamasco di Trento. A comunicarlo il club attraverso i propri canali ufficiali.

Il comunicato del club

“La società A.C. Trento 1921 comunica che la gara Trento – Caldiero Terme, in programma domenica 22 settembre 2024 ore 18.30, si svolgerà presso lo Stadio Briamasco di Trento.

Dopo le due partite disputate a Padova a causa dell’indisponibilità per i lavori di ammodernamento dell’impianto di via Sanseverino, si torna dunque a giocare nello stadio cittadino. Nelle prossime ore verranno comunicati i dettagli relativi alla prevendita.

Vi aspettiamo numerosi tutti per assistere alla quinta partita di Serie C Now in uno stadio rinnovato!“