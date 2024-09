La UEFA: “il calcio cresce ancora, 229 milioni di spettatori nel 2023/24”

CalcioWeb

I numeri altissimi nel calcio: sono oltre 229 milioni di spettatori di calcio, maschile e femminile, in Europa nella stagione 2023/24. Il dato è riportato da uno studio dell’Uefa sul calcio europeo e sulla sua evoluzione negli ultimi anni.

“Questa relazione rivela un nuovo record di spettatori di calcio maschile e femminile in Europa: 229 milioni di tifosi hanno assistito alle partite di calcio durante la stagione 2023/24, Mostra un crescente entusiasmo tra i tifosi per l’esperienza dello stadio nonostante il fascino concorrenziale dei servizi di streaming e piattaforme di social media come TikTok e Instagram”, sottolinea il presidente Uefa, Aleksander Čeferin, nell’introduzione dello stesso rapporto.

“Uno degli obiettivi primari della Uefa nell’istituire il proprio centro studi – spiega – era ottenere l’accesso a dati e informazioni fattuali, che sono essenziali nei processi decisionali.

Negli ultimi anni – denuncia – abbiamo tutti assistito a una significativa narrazione negativa, spesso guidata dall’interesse di minare il successo del calcio europeo. Abbiamo sentito che il calcio sta perdendo la sua attrattiva, che la partecipazione agli eventi dal vivo è diminuita e che dobbiamo cambiare il nostro amato sport, come viene giocato, goduto e organizzato. I fatti dicono una storia diversa”.

Il rapporto contiene anche i dati e le analisi più recenti sull’ultima finestra di trasferimento estiva di calciomercato. Le squadre europee hanno speso un totale di 6,7 miliardi di dollari per i trasferimenti quest’estate, in calo dell’8% rispetto al record stabilito nell’estate del 2023.