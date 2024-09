Ufficiale, definita la sede della partita Juve Stabia-Palermo

CalcioWeb

La partita Juve Stabia-Palermo, valevole per il campionato di Serie B, si giocherà allo stadio ‘Menti’. La squadra di casa, infatti, ha ottenuto l’agibilità come confermato direttamente dal club.

“La S.S. Juve Stabia 1907 comunica, dopo una lunga e proficua giornata, che il Romeo Menti dal match di sabato 14 settembre alle ore 15,00 contro il Palermo, tornerà ad essere la nostra casa anche per le gare di campionato, dopo il vittorioso esordio ‘casalingo’ di Piacenza.

La giornata di lavori della commissione è iniziata alle ore 10,30, visionata tutta la documentazione cartacea per i vari reparti competenti si è passati, dopo qualche ora di lavoro, al sopralluogo dello stadio con i vari tecnici presenti che hanno potuto verificare che le varie prescrizioni del verbale redatto dopo il sopralluogo precedente erano state risolte in maniera positiva. Il terzo step è stato quello più importante, il verbale da redigere per dare l’omologazione del Menti e alle ore 18.39 è arrivata l’ufficialità della decisione. Lo stadio avrà capienza di 7.114 posti di cui 300 per il settore ospiti. Per ulteriori notizie riguardanti prevendita, accrediti e tutto ciò che concerne l’organizzazione delle prossime gare interne ci saranno ulteriori comunicati a specificare il tutto”.

Le dichiarazioni

E’ il primo cittadino stabiese, Luigi Vicinanza, presente al Menti fin dalle prime ore della mattina, a dichiarare: “la notizia che tutti i tifosi stabiesi attendevano, finalmente la Juve Stabia ritornerà a giocare allo stadio Romeo Menti il prossimo 14 settembre. Oggi la Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo ha dato il via libera! Permettetemi di ringraziare tutti quelli che hanno lavorato senza sosta per raggiungere questo obiettivo, in primis il Prefetto Di Bari, il viceprefetto Lucchese e tutta la commissione, gli uffici comunali, il presidente Langella, il direttore Polcino e la dirigenza della Juve Stabia, per la fattiva collaborazione. Lavorando di concerto e insieme abbiamo raggiunto il nostro obiettivo: ora i tifosi potranno finalmente sostenere la loro squadra nel nostro stadio”.

Alle parole del sindaco si aggiungono quelle del presidente Andrea Langella, felice per il ritorno della sua squadra nella propria casa sportiva: “ringrazio il sindaco e tutti gli operatori del comune che hanno lavorato sodo per arrivare a questo risultato, noi siamo un club che deve crescere e la massima sicurezza per accogliere chi viene da fuori é la base in prospettiva futura. Un ringraziamento va al dottor Carlo Longhi, (ex arbitro e dirigente arbitrale, dal 2008 in Commissione Impianti Sportivi della Figc) presente fin da ieri a Castellammare di Stabia e che ha preso parte alla commissione, è stata molto importante anche la sua presenza. Ringraziamo anche l’opera della Commissione e in particolare la decisione del vice prefetto Lucchese. Ora riabbracceremo forte i nostri tifosi, che sono il nostro dodicesimo uomo in campo sulle platee della nostra casa, il Romeo Menti”.

A completare il tutto le parole del vice prefetto e presidente della Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo, Giovanni Lucchese, riunitasi allo stadio Menti, dopo le prescrizioni dello scorso 19 luglio che avevano reso inagibile lo stadio Menti: “la Commissione ha fatto il suo lavoro garantendo l’ordine pubblico e siamo contenti che oggi possiamo ridare la possibilità a tanti tifosi, alla società e a chi ha a cuore le sorti di questo impianto, di poterlo far ritornare agibile. Noi ci teniamo a tutelare la pubblica e privata incolumità e lavorare di concerto tra tutti ci ha portato a questo risultato. Abbiamo tracciato una linea guida, le decisioni sono state complesse e tutto doveva essere vagliato con grande attenzione. Non abbiamo mai voluto bocciare l’operato di nessuno a scatola chiusa e quindi, per questo, abbiamo fatto il lavoro al meglio, come sempre, per la tutela di tutti”.