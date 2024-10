CalcioWeb

E’ stato designato l’arbitro che dirigerà la sfida Atalanta U23-Giana Erminio in programma venerdì 4 ottobre alle ore 20.30 al Comunale di Caravaggio (Bg), valida per l’ottava giornata del girone A di Serie C.

La gara sarà diretta da Gianluca Catanzaro della sezione di Catanzaro, assistenti Cristiano Pelosi di Ercolano e Simone Iuliano di Siena. Quarto uomo Roberto Carrisi di Padova.