Borussia Dortmund, la tripletta di Adeyemi è “merito dei broccoli”

Da grande obiettivo di calciomercato della Juventus a protagonista con la maglia del Borussia Dortmund il passo è stato brevissimo. Stiamo parlando di Karim Adeyemi, autore di una tripletta da impazzire nella sfida di Champions League contro il Celtic.

“Ho fatto la mia parte. Ci è voluto un po’. Devo ammettere che non tutte le mie prime metà di stagione sono state così convincenti”, ha detto il 22enne attaccante. Il direttore sportivo del Dortmund, Sebastian Kehl, ha osservato: “lo vedo fare le cose con più volontà e determinazione”.

Nelle ultime otto partite per il Dortmund, Adeyemi è stato coinvolto in dieci gol, segnandone cinque per la nazionale tedesca under 21 contro Israele ed Estonia.

Adeyemi era di buon umore dopo la seconda vittoria del Dortmund nella Champions League 2024/25. Sembrava il momento perfetto per un commento spensierato, dato che l’attaccante del Borussia ha condiviso uno dei suoi segreti del successo, attribuendo con umorismo la sua serie di gol ad un pasto fatto in casa. Portando con sé il pallone della partita firmato dai suoi compagni di squadra e il trofeo “Man of the Match”, Adeyemi ha attribuito la sua prestazione alla cucina della moglie.

“Devono essere i broccoli che mia moglie ha cucinato l’altro giorno”, ha scherzato. I broccoli sembrano aver avuto un impatto immediato, dato che Adeyemi è diventato il primo calciatore tedesco a segnare tre gol in 45 minuti in una partita di Champions League da quando Mario Gomez del Bayern Monaco ha raggiunto l’impresa contro il Napoli nel 2011.

Non sorprende che la straordinaria prestazione di Adeyemi abbia attirato l’attenzione dei migliori club europei, principalmente del Liverpool in Premier League.

Attualmente, Adeyemi sembra essersi sistemato a Dortmund. “so che ci vuole di più per ottenere costanza, ma come ho detto, ho imparato molto e sono sulla buona strada per fare le cose in modo diverso”, ha detto.