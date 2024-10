Calciomercato Verona, Belahyane impressiona: è nel mirino di due big d’Europa

CalcioWeb

Reda Belahyane è una delle grandi sorprese di questa prima parte di stagione dell’Hellas Verona. Il centrocampista sta impressionando in maniera positiva per le prestazioni offerte in mediana in termini di solidità, qualità e personalità.

Si ispira a N’Golo Kantè: “di lui mi piace molto lo spirito di squadra. Anche fuori dal campo, è sempre calmo. Ma quando scende in campo è aggressivo. È il mio esempio fin da quando ero bambino“.

Ieri sera, durante il match fra Hellas Verona e Venezia, a visionare Reda Belahyane erano presenti osservatori del Marsiglia di De Zerbi e del Chelsea, segnale che le prestazioni del centrocampista del Verona si stanno facendo notare anche al di fuori dei confini della Serie A.