Conference League, la Fiorentina cambia passo nella ripresa: TNS ko 2-0

Un primo tempo deludente, poi l’ingresso in campo dei big e la vittoria in scioltezza. Si è conclusa la 1ª giornata di Conference League e la Fiorentina ha conquistato i primi tre punti in classifica: la gara contro i gallesi del TNS (The New Saints) si è conclusa sul risultato di 2-0.

La squadra di Palladino continua a confermarsi in una fase altalenante e il tecnico ex Monza dovrà lavorare ancora molto in vista dei prossimi appuntamenti. Nel primo tempo si registrano occasioni con Ikone e Kouame ma la gara non si sblocca. Al 45′ il tiro di Mandragora si stampa sulla traversa, il centrocampista mette male il piede ed è costretto al cambio. L’infortunio sembra serio.

La svolta nella ripresa

Nella ripresa entrano Dodo, Gudmundsson e Kean e la partita svolta. Al 65′ è il centrocampista Adli a sbloccare il punteggio, poi il raddoppio di Kean. Nel finale si registrano altre occasioni per i padroni di casa ma il risultato non cambia più per il definitivo 2-0. Nel finale in campo anche Cataldi. La Fiorentina si porta a 3 punti in classifica e nel prossimo match dovrà vedersela in trasferta contro il St. Gallen. L’appuntamento è fissato per il 24 ottobre.