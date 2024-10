Conte dopo Milan-Napoli: “non ci nascondiamo, vogliamo l’Europa”

CalcioWeb

Dopo la vittoria del Napoli contro il Milan per 2-0 a San Siro, Antonio Conte ha espresso la sua soddisfazione per il lavoro svolto dalla squadra in queste prime dieci giornate di campionato.

“Dopo 10 giornate è incredibile quanto abbiamo fatto, nemmeno il più folle poteva pensare a una cosa del genere – ha detto Conte – Abbiamo creato un gruppo unito e solido in soli quattro mesi, e questo è uno dei punti di forza del nostro lavoro.”

Riguardo alla possibilità di vincere lo scudetto, Conte ha mantenuto un approccio realista: “Nessuno gioca a nascondino, noi vogliamo vedere in maniera realistica quello che stiamo facendo quest’anno – ha dichiarato – Una città come Napoli non merita di non fare l’Europa vogliamo entrarci dalla porta principale. Ci sono 5 -6 squadre che hanno la nostra stessa idea. Rimaniamo umili, sono altri 3 punti importanti. Credo che nessuno si potesse aspettare 25 punti dopo lo scorso anno. Dobbiamo essere orgogliosi. I margini di miglioramento? Crescere ancora tutti insieme a livello di mentalità. Noi dobbiamo provare ad essere migliori provando ad alzare l’asticella giorno dopo giorno. Se voglio il meglio della squadra, ogni singolo deve diventare più forte. Se aggiungi il miglioramento del singolo, poi la squadra ne trae giovamento”.

Conte ha anche parlato anche della preparazione della partita contro il Milan, che è stata fatta con un solo allenamento. “Abbiamo dovuto preparare questa partita con un solo allenamento, non posso che ringraziare lo staff. Chiedo molto a me stesso ma anche agli altri, e la disponibilità di tutti è la cosa che mi piace di più.”