Nico Paz… zesco ma il gol è di Strefezza: il Como pareggia contro il Napoli | VIDEO

Il primo tempo di Napoli-Como, sfida valevole per la 7ª giornata del campionato di Serie A, non è stato per nulla banale. La squadra di Antonio Conte passa in vantaggio dopo appena 25 secondi con un gol di McTominay.

La compagine di Fabregas non si arrende ed inizia a ‘macinare’ gioco. Il grande protagonista è Nico Paz: prima sfiora il gol, poi il tiro si stampa sul palo. Al 43′ è Strefezza a trovare il gol con una ‘rasoiata’.

⚽️GOAL🇮🇹 | Napoli 1-1 Como | Gabriel Strefezzapic.twitter.com/k9dVmxH3zn — Goals Xtra (@GoalsXtra) October 4, 2024