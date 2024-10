Koopmeiners prova ad anticipare il rientro: la possibile soluzione della Juventus

CalcioWeb

Teun Koopmeiners potrebbe provare ad anticipare i tempi del rientro dopo l’infortunio. Il centrocampista della Juventus, secondo La Gazzetta dello Sport, sarebbe pronto infatti a indossare una protezione speciale per il costato, una sorta di armatura per tutelarsi da eventuali colpi e rimanere a disposizione di Thiago Motta già per il match di sabato 19 contro la Lazio.

Gli esami effettuati al J|Medical nella giornata di giovedì hanno evidenziato una frattura lievemente scomposta della seconda costa anteriore destra, una diagnosi che normalmente richiederebbe uno stop di almeno un mese.