Inzaghi dopo Inter-Stella Rossa: la tattica, la coppia d’attacco e il caos ultras

Tutto facile per l’Inter nella 2ª giornata di Champions League: la gara contro la Stella Rossa si è conclusa sul risultato di 4-0. Al termine della partita il tecnico Simone Inzaghi si è presentato ai microfoni dei giornalisti.

“I ragazzi sono stati bravi, abbiamo fatto una partita seria contro una squadra chiusa che ha fatto una gara difensiva”. Queste le parole del tecnico dell’Inter Simone Inzaghi, a Sky. “Abbiamo mosso bene la palla, l’abbiamo sbloccata con Hakan e abbiamo avuto altre occasioni. E a parte due ripartenze che potevamo leggere meglio, nel secondo tempo la squadra ha creato e poi ha trovato il raddoppio. È una vittoria che volevamo per dare seguito ala gara di Manchester. Analizzeremo anche questa partita ma ho avuto le risposte che sapevo di avere. C’è soddisfazione”, ha proseguito il tecnico nerazzurro.

Inzaghi aveva deciso di schierare dal 1′ la coppia d’attacco Anautovic e Taremi. “Ci stanno dando dentro. Io di partita in partita devo fare le scelte per il bene dell’Inter, loro meritavano l’occasione e l’hanno sfruttata. Guardo comunque a tutti i giocatori, per un allenatore avere queste risposte è confortante. Turnover? A volte è il risultato che di dà ragione o no. Io non devo farmi condizionare da quello che si dice: ho visto una squadra come la Stella Rossa che avrebbe fatto una partita di questo tipo e quindi ho scelto dei giocatori in base a questo, come Zielinski che poteva esserci utile con il palleggio”.

“Quanti gol devono segnare le punte di scorta? Sono fondamentali, non so dire un numero preciso ma devono fare in modo di aiutarci tanto. I due attaccanti che stanno giocando di più sono Thuram e Lautaro, ma la stagione è lunga. Lautaro, Arna e Taremi hanno avuto dei problemini, ma sono dei giocatori che ho voluto qua e che la società mi ha portato volentieri.

Sono soddisfatto per come lavorano ad Appiano e devono continuare in questo modo”, ha aggiunto Inzaghi che sull’indagine che ha visto l’arresto di alcuni ultras ha sottolineato di “aver già risposto ieri, ne ha parlato Marotta nel pre gara. Noi abbiamo ascoltato poco e lavorato tanto perché c’era da preparare la partita in due giorni scarsi, ci siamo concentrati perché avevamo davanti una squadra che aveva fatto 8 vittorie e un pareggio in campionato. Però sono stati bravissimi tutti”.