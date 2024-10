Juric scuote la Roma prima della sfida contro la Dinamo Kiev: “devono diventare bestie”

CalcioWeb

Ivan Juric chiede alla sua Roma un’immediata reazione a partire dalla sfida di Europa League contro la Dinamo Kiev che si disputerà oggi alle 18.30.

“In questo momento non abbiamo una mentalità vincente, non è una mentalità da Roma. Noi abbiamo tutto per lavorare bene, ci sono le condizioni – ha spiegato l’allenatore croato -. Vedendo le cose, alcune vanno molto bene, ma bisogna cambiare registro, fare belle partite ed essere contenti per un punto non va bene.

Non siamo quello che dobbiamo essere ancora, ovvero una Roma che vince le partite. Dobbiamo cambiare completamente mentalità. Sono contento in senso generale delle prestazioni. Abbiamo possesso, competiamo, ma i risultati non sono sufficienti. Non vedo e non do scuse, bisogna reagire con carattere. Dobbiamo dimostrare di che pasta siamo fatti.

Io penso che a Monza dovevamo vincere, contro l’Inter dovevo pareggiare, contro il Bilbao dovevamo vincere. Quando fai certe partite, devi ottenere – ha aggiunto – Poi ci saranno giornate che andranno male. In questo momento siamo in debito, le prestazioni sono superiori ai risultati, ma non è una scusa, vuol dire che non siamo pronti a livello mentale.

Questa squadra crescerà. Hanno un’occasione unica: hanno una situazione di totale m***a, sono fischiati, contestati, il tifoso ha sempre ragione, e possono ribaltare la situazione. Devono prenderla così, come una sfida unica nella vita, in uno stadio sempre pieno. Devono diventare bestie.”