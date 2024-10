Juventus in ansia per McKennie, cosa sta succedendo

CalcioWeb

La Juventus è in ansia per la condizione fisica di Weston McKennie, che ha dovuto lasciare in anticipo il ritiro con la nazionale statunitense a causa del perdurare del problema legato alla lussazione di una spalla.

Il centrocampista si è subito messo in viaggio direzione Torino, dove, tra domani e mercoledì, sosterrà nuovi esami medici per capire quale sia la reale entità del problema.

La Juventus, già provata da numerosi infortuni e squalifiche, teme che McKennie possa non essere disponibile per la prossima sfida contro la Lazio. Thiago Motta, si ritroverebbe senza un altro centrocampista dopo che anche la presenza di Koopmeiners è in forte dubbio. Questa si andrebbe ad aggiungere alle assenze forzate di Bremer e Milik, mentre anche Nico Gonzalez è in stand-by e Conceiçao squalificato.