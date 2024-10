Lutto nel mondo del calcio: è morto Johan Neeskens

CalcioWeb

Il mondo del calcio piange la morte di Johan Neeskens, con Johan Cruijff uno dei simboli del calcio totale dell’Ajax e dell’Olanda dei primi anni ’70. Aveva 73 anni. La notizia è stata confermata direttamente dalla federcalcio olandese.

“Con Johan Neeskens, il mondo del calcio olandese e internazionale ha perso una leggenda”, si legge in un comunicato della federcalcio dell’Olanda (Knvb), in cui viene precisato che il centrocampista, il più fedele ‘luogotenente’ di Johan Cruijff con la nazionale, l’Ajax e il Barcellona, è morto ieri per una causa non specificata.

Neeskens ha fatto parte della squadra dell’Ajax che ha vinto tre Coppe dei Campioni consecutive (1971, 1972 e 1973) e in tutto ha vestito la maglia dell’Olanda per 49 volte. “Con i suoi tackle caratteristici, la sua visione sublime e i suoi rigori iconici, rimarrà per sempre uno dei migliori giocatori che il calcio olandese abbia mai prodotto”, conclude la nota della Knvb.