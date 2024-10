Messi show: doppietta da impazzire contro il Columbus Crew | VIDEO

CalcioWeb

Leo Messi continua ad entusiasmare i tifosi di tutto il mondo. L’argentino è stato protagonista di una grandissima prestazione nella vittoria dell’Inter Miami sul Columbus Crew.

Messi ha trovato le due reti negli ultimi minuti del primo tempo al 45′ e al 49′ su punizione, poi il Columbus ha recuperato un gol all’inizio del secondo tempo con Rossi, ma Luis Suarez ha ripristinato il vantaggio di Miami al 48′ con un colpo di testa a porta vuota. Juan “Cucho” Hernandez ha tenuto in gioco il Crew quando ha trasformato un rigore al 61′, poi con il Columbus in dieci arriva un successivo tentativo dagli 11 metri per un fallo di mano ma viene parato dal portiere Drake Callender.

Il risultato assicura a Miami il vantaggio del fattore campo durante i playoff della Major League Soccer.

Jordi Alba 🔗 Leo Messi@InterMiamiCF have the lead! pic.twitter.com/GQMsIdXk7k — Major League Soccer (@MLS) October 3, 2024

MESSIIIIIIIIII!!! Messi magic again to get his brace. 🪄 pic.twitter.com/tqT4Md1ydO — Major League Soccer (@MLS) October 3, 2024