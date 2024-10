Milan ko, Fonseca resta fiducioso: “nessuno ha mai vinto o perso lo scudetto dopo 9 gare”

CalcioWeb

Il Milan esce sconfitto da San Siro e scivola a -11 dal Napoli seppure con una partita da recuperare. L’allenatore Paulo Fonseca ha analizzato la sconfitta nel post partita.

“Sono sempre responsabile per ciò che succede in campo e anche stavolta mi prendo questa responsabilità. Non è facile cominciare la partita con un gol del Napoli dopo cinque minuti, ma se guardiamo il risultato loro hanno realizzato due gol e noi abbiamo costruito le occasioni. La squadra – ha detto Fonseca – ha avuto una buona reazione all’inizio della partita, abbiamo giocato un calcio positivo e con qualità. Non è facile contro un Napoli che si abbassa e difende davanti alla sua area di rigore.

Milan da scudetto? Non posso dire il contrario dopo aver visto come abbiamo giocato e risposto dopo un momento difficile. Dopo aver visto quanto abbiamo creato e quanto siamo stati uniti – ha concluso il mister – Non ricordo nessuna squadra vincere il campionato dopo nove partite, non ricordo nessuna squadra perdere il campionato dopo nove partite. L’obiettivo è fare bene e ottenere risultati per entrare in corsa nella lotta al titolo. Certo mi aspettavo qualche punto in più ma c’è una crescita della squadra.”