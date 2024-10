Modena, al via i lavori allo “Zelocchi”: la squadra cambia (momentaneamente) ‘casa’

CalcioWeb

La squadra è in campo in vista della delicata trasferta contro il Catanzaro mentre la dirigenza continua a muoversi sul fronte organizzativo. L’ultima novità sul Modena è arrivata sul campo di allenamento, come comunicato dal club.

“Il Modena F.C. comunica che a partire dalla prossima settimana, nell’ambito degli interventi programmati dalla società per la manutenzione e le migliorie agli impianti in gestione, inizieranno i lavori di sistemazione e ripristino del terreno di gioco del campo d’allenamento “Zelocchi”.

Lo stesso “Zelocchi” sarà poi completamente rizollato durante la sosta invernale, prevista a partire dal termine della gara casalinga con il Sudtirol. Contestualmente sono iniziati anche i lavori per la transizione invernale sul manto erboso dello Stadio Braglia. Per tutto il periodo suddetto (circa 4 settimane) gli allenamenti della Prima Squadra si terranno presso il Campo Comunale di Bastiglia (MO)”.