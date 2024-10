Napoli-Como, incredibile McTominay: gol del vantaggio dopo 25 secondi | VIDEO

Inizio con il botto nella prima partita della 7ª giornata del campionato di Serie A tra Napoli e Como. La squadra di Antonio Conte è una seria candidata alla vittoria dello scudetto e l’arrivo dell’ex Juventus ha portato consapevolezza e idee di gioco.

La gara si sblocca dopo 25 secondi: Lukaku è autore di un grande lavoro, poi il centrocampista McTominay si conferma un ottimo finalizzare e sigla l’1-0 per il vantaggio del Napoli. Inizio shock per il Como.

🚨🇮🇹 𝐆𝐎𝐀𝐋 | Napoli 1-0 Como | McTominay

MCTOMINAY OPENS THE SCORING FOR NAPOLI AFTER ONLY 25 SECONDS !!!!!!!!!!!pic.twitter.com/sSyUuHOACH

— Tekkers Foot (@tekkersfoot) October 4, 2024