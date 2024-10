Le pagelle di Lipsia-Juventus: Di Gregorio e Douglas Luiz ‘danno a una mano’, Vlahovic super

CalcioWeb

La Juventus vince 2-3 sul campo del Lipsia, in 10 uomini, lamentando un calcio di rigore non fischiato su Vlahovic. Grande vittoria dei bianconeri che soffrono, rimontano e vincono grazie al gol di Conceicao che vale la meritata vittoria. Le pagelle di Lipsia-Juventus realizzate dalla redazione di CalcioWeb.

Le pagelle di Lipsia-Juventus

Di Gregorio 5: chiamato in causa poche volte, si fa vedere solo per l’espulsione, corretta, per un tocco di mano fuori area

Cambiaso 6: fa una buona partita sulla sinistra, fatta di sovrapposizioni e tanta corsa, ma si perde nettamente Sesko sul gol del Lipsia. Rimedia con l’assist per Vlahovic

Kalulu 6.5: ha una parte di responsabilità sul gol di Sesko che gli taglia alle spalle, si perde Openda sull’azione che porta al primo palo colpito dal francese. Rimedia nel finale con un gran salvataggio su Nusa evitando il 3-2, poi si ripete su Openda evitando il 3-3. Mezzo voto extra perchè propizia il gol vittoria con una sgroppata a sinistra

Bremer s.v. – dal 6′ Gatti 6: partita ordinata, come sempre, quella del centrale bianconero

Savona 5.5: partita senza infamia e senza lode per il giovane terzino bianconero, soffre un po’ la velocità di Xavi Simmons e Openda – Dal 61′ Douglas Luiz 4.5: sbaglia ogni pallone che tocca con i piedi, fa peggio con le mani procurando un rigore per il Lipsia. La Juventus finisce per giocare anche in 9

McKennie 6.5: fa un po’ di tutto e lo fa bene. Non è il miglior giocatore a disposizione della Juventus ma risulta spesso decisivo. Serve l’assist a Koopmeiners per la conclusione che si stampa sul palo, nel finale disinnesca, con una scivolata rischiosa ma efficace, un contropiede del Lipsia pericolosissimo

Fagioli 6: si accende a intermittenza, ma quando l’interruttore sta sul tasto ‘on’ la Juventus ne guadagna in brillantezza e inventiva. Gli manca un po’ di continuità e la giocata decisiva

Yildiz 5: anonimo. Davvero sottotono la partita dell’esterno turco che fatica a trovare spazi e spunti per fare la giocata – Dal 60′ Perin 7: spiazzato sul rigore di Sesko, poi abbassa la saracinesca parando tutto ciò che gli finisce a portata di mano. Lui sì, dentro l’area. Non sono conclusioni impossibili ma, entrato a freddo, con il Lipsia arrembante dei minuti finali, serviva freddezza e lui è stato glaciale

Koopmeiners 6: pericoloso quando strappa palla al piede, una conclusione finita sul palo, c’è ancora la sensazione che non sia pienamente al livello del ‘RoboKop’ di Bergamo

Nico Gonzalez sv – Dal 12′ Conceicao 7: una costante spina nel fianco del Lipsia, scattante e pericoloso sulla destra, segna il gol vittoria con un bel dribbling e una conclusione di giustezza

Vlahovic 7.5: primo tempo anonimo, poi si scatena nella ripresa con due bei gol: il primo di rapina, il secondo con un magnifico sinistro a giro. Vince il duello a distanza con un ottimo Sesko