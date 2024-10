Pisa, una visita ‘speciale’: due ex calciatori alla Cetilar Arena

CalcioWeb

Il Pisa calcio protagonista dentro e fuori dal campo. Due grandi stranieri della storia del club, Klaus Berggreen ed Henrik Larsen, sono tornati per un giorno a Pisa e come sempre l’Arena è stata una tappa fissa del loro soggiorno sotto la Torre.

Occasione perfetta per una sorpresa speciale ai tre danesi attualmente in rosa Malthe Hojholt, Alexander Lind e Oliver Abildgaard. Un abbraccio e un colloquio cordiale con qualche aneddoto e un grandissimo ‘in bocca al lupo’ per questa importante stagione cadetta ai loro giovani connazionali che stanno cercando adesso di ripetere le imprese di quel Pisa che con Klaus ed Henrik ha raggiunto traguardi storici.

Assieme a Berggreen e Larsen una numerosa comitiva di ex calciatori del Lyngby che hanno approfittato per visitare la Cetilar Arena e per salutare il Presidente Giuseppe Corrado, Il Direttore Sportivo Davide Vaira, il tecnico nerazzurro Filippo Inzaghi, lo staff e la squadra nerazzurra.

Non poteva mancare la foto di rito con i protagonisti di questa giornata, tutti visibilmente emozionati: Klaus ed Henrik per un amarcord senza fine, Malthe, Alexander e OIiver per l’incontro con due miti del calcio danese che ancora oggi sono ricordati con affetto e riconoscenza da tutti i tifosi nerazzurri.