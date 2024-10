Retegui re dei bomber, come Baggio e Balotelli: meglio di lui solo un ex… Atalanta

CalcioWeb

Una doppietta al Lecce all’esordio. Un gol al Torino alla seconda. Altra rete alla Fiorentina, questa volta alla quarta giornata. Poi la tripletta al Genova, da ex con il cuore di ghiaccio, alla settima. Mateo Retegui ha segnato 7 gol in 7 partite giocate in queste prime settimane di Serie A. Il bomber argentino è attualmente il capocannoniere del campionato italiano insieme a Thuram, autore di un’altra tripletta.

Partenza sprint per l’attaccante della Nazionale che ha eguagliato due grandi nomi del calcio azzurro come Roberto Baggio e Mario Balotelli, entrambi capaci di siglare 7 gol in 7 partite nelle loro carriere. Una partenza migliore? C’è ed è da ricercare proprio in casa Atalanta con Luis Muriel capace di segnare 8 gol in 7 partite.