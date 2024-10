Serie C Girone A, cade in casa l’Atalanta U23 sotto i colpi della Giana Erminio, il Renate passa Lecco | CLASSIFICA

CalcioWeb

Si fa sorprendere in casa l’Atalanta U23 e il blitz lo fa la Giana Erminio che vince con merito alla luce di un primo tempo strepitoso che chiude sullo 0-2 grazie alle reti di Trombetta al 16mo e Struckel al 43mo. Il ritorno dei padroni di casa, nel secondo tempo, denota carattere ma non basta, anche perchè, sei minuti dopo avere accorciato le distanze con Tornaghi al minuto 50, i nerazzurri restano in dieci uomini per il doppio giallo a carico di De Nipoti e la sua conseguente espulsione. Vano lo sforzo finale dei bergamaschi, anzi è Lamesta, su rigore alll’89mo a fissare il risultato sul definitivo 1-3.

Trova la forza di rialzarsi il Renate e lo fa dopo due batoste consecutive passando con merito sul campo del Lecco mettendo sul campo ciò che serviva: un gran carattere e voglia di soffrire che permettono agli ospiti di blindare il vantaggio conseguito nel primo tempo dopo soli 8 minuti con Vassallo. Nella ripresa il raddoppio di Mazzaroppi al 68mo. Finisce 0-2.

Risultati 8ª Giornata Serie C Girone A

Venerdì 4 ottobre

Ore 20:30

Atalanta U23-Giana Erminio 1-3

Lecco-Renate 0-2

Sabato 5 ottobre

Ore 15:00

Novara-Pergolettese

Triestina-Pro Vercelli

Ore 17:30

Azrignano-Alcione Milano

Lumezzane-Trento

Domenica 6 ottobre

Ore 15:00

Padova-L.R. Vicenza

Ore 17:30

Caldiero Terme-Virtus Verona

Union Clodiense-Pro Patria

Lunedì 7 ottobre

Ore 20:30

Feralpisalò-Albinoleffe

Classifica Serie C Girone A

Padova 19 Renate 18 L.R. Vicenza 17 Lumezzane 14 Atalanta U23 13 Albinoleffe 12 Lecco 12 Giana Erminio 11 Tento 10 Alcione Milano 10 Caldiero Termi 9 Feralpisalò 9 Pro Vercelli 9 Unione Clodiense 6 Novara 6 Pergolettese 5 Pro Patria 5 Triestina 4 Virtus Verona 4 Arzignano 4

(Atalanta u23, Giana Erminio, Lecco e Renate una partita in più)