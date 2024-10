Risultati Serie C Girone C, 8ª giornata: Sounas trascina l’Avellino contro il Crotone | CLASSIFICA

CalcioWeb

Colpaccio dell’Avellino sul campo del Crotone nell’ultima partita dell’8ª giornata del campionato di Serie C. La sfida non è stata mai in discussione e si è conclusa sul risultato di 0-4. Il grande protagonista è stato l’ex Reggina Sounas, autore di una doppietta. In gol anche Patierno e Russo.

L’Avellino si porta a 10 punti in classifica. Crisi Crotone, fermo a 7 punti e sempre più in zona pericolosa.

Risultati 8ª Giornata Serie C Girone C

Venerdì 4 ottobre

Ore 20:30

Foggia-Taranto 2-0

Sabato 5 ottobre

Ore 15:00

Juventus U23-Potenza 2-3

Ore 17:30

Altamura-Monopoli 0-1

Picerno-Cavese 1-1

Domenica 6 ottobre

Ore 12:30

Latina-Giugliano 0-1

Ore 15:00

ACR Messina-Benevento 0-0

Casertana-Catania 1-3

Sorrento-Trapani 1-1

Ore 17:30

Turris-Audace Cerignola 0-3

Ore 20:30

Crotone-Avellino 0-4

Classifica Serie C Girone C

Monopoli 16 Picerno 16 Benevento 16 Cerignola 15 Catania 15 Potenza 14 Giugliano 14 Trapani 13 Sorrento 13 Avellino 10 Cavese 10 Casertana 8 Foggia 8 Crotone 7 Latina 7 Messina 7 Altamura 7 Juventus Next Gen 6 Turris 6 Taranto 3