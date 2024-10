Risultati Serie C Girone C, 8ª giornata: Benevento fermato a Messina, Catania ruggisce a Caserta. Trio in vetta | CLASSIFICA

CalcioWeb

La domenica si è aperta col solito, pirotecnico Giugliano che al minuto 82 passa sul campo del Latina grazie a un gol di De Rosa (0-1), mentre era attesa la risposta del Benevento alla vittoria del Monopoli di ieri, ma i giallorossi sono stati bene imbrigliati dal Messina (0-0) e devono accontentarsi di condividere la vetta della classifica con lo stesso Monopoli e con il Picerno.

Ruggisce il Catania a Caserta, con i siciliani sotto nel punteggio a causa dell’ennesima sbavatura difensiva (Casertana in gol innescato direttamente da rinvio del portiere) e poi, però, la squadra di Toscano ruggisce letteralmente pareggiando con Guglielmotti e poi, nella ripresa, diventando padrona del campo fino a trovare il vantaggio con Jimenez al 76° e il terzo gol in pieno recupero con Inglese. Finisce 1-3.

A Sorrento, sotto di un gol per effetto della rete dell’ex Musso al minuto 11, il Trapani reagisce e trova il pari con Silvestri al 31°, prima di restare in dieci uomini per l’espulsione di Benedetti al 54° (doppio giallo in un minuto). Finisce 1-1.

Dopo 31 minuti il Cerignola sorprende la Turris a domicilio con una rete di Salvemini e da lì in poi è un monologo pugliese, col raddoppio, ancora di Salvemini al 55° e lo 0-3 definitivo di Bianchini al minuto 68. Sempre più sorprendente il Cerignola che appaia il Catania a quota 15, a un punto dalla vetta.

Risultati 8ª Giornata Serie C Girone C

Venerdì 4 ottobre

Ore 20:30

Foggia-Taranto 2-0

Sabato 5 ottobre

Ore 15:00

Juventus U23-Potenza 2-3

Ore 17:30

Altamura-Monopoli 0-1

Picerno-Cavese 1-1

Domenica 6 ottobre

Ore 12:30

Latina-Giugliano 0-1

Ore 15:00

ACR Messina-Benevento 0-0

Casertana-Catania 1-3

Sorrento-Trapani 1-1

Ore 17:30

Turris-Audace Cerignola 0-3

Ore 20:30

Crotone-Avellino

Classifica Serie C Girone C

Monopoli 16 Picerno 16 Benevento 16 Cerignola 15 Catania 15 Potenza 14 Giugliano 14 Trapani 13 Sorrento 13 Cavese 10 Foggia 8 Casertana 8 Crotone 7 Latina 7 Messina 7 Avellino 7 Altamura 7 Juventus Next Gen 6 Turris 6 Taranto 3

(Crotone e Avellino una partita in meno)