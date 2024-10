Roma, Pellegrini: “abbiamo fatto schifo tutti. Clima non semplice”

CalcioWeb

Lorenzo Pellegrini prova a scuotere la squadra dopo la sconfitta umiliante della Roma contro la Fiorentina, match valido per la nona giornata di Serie A.

“Bisogna essere uomini e dirci la verità, certe prestazioni non sono accettabili. È un momento difficile ma se ne esce con il lavoro e dando tutto, cercando di dare quel qualcosa in più che al momento ci manca.

Dobbiamo guardarci negli occhi ed essere uomini, questa non è una prestazione che un giocatore della Roma può fare. Sono cose che succedono ma ora dipende da noi e tramite il lavoro e l’umiltà dobbiamo cambiare le cose. Ciò che si è visto oggi non deve accadere più. Quando dico inaccettabile, parlo di tutto. Di come sei entrato in campo, delle difficoltà trovate e di non saperle mettere a posto. Parlo di tutti, nessuno escluso. E ci vuole il coraggio di dire che abbiamo fatto tutti schifo.

Il clima nello spogliatoio non è semplice. Ora però dobbiamo andare avanti e non conosco strada diversa se non lavorando più di prima. Oggi è stata una prestazione inaccettabile per la nostra gente e per la società.

Da quando Juric è arrivato non c’è stato un singolo momento in cui la squadra non abbia dato tutto. Ci vuole tempo per raggiungere determinati risultati, ma escludo la partita di questa sera. Ciò che è successo oggi è inaccettabile. Io soffro due volte invece che una perché soffro da romanista e da professionista. È come una doppia pugnalata per me questa sera. Voglio rivedere la partita, ma dal campo la sensazione è che non ci sia stato nulla di positivo. Dobbiamo guardarci negli occhi per capire cosa vogliamo fare. Qui c’è una difficoltà vera e oggettiva e bisogna affrontarla guardandola negli occhi per il bene della Roma.”