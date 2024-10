CalcioWeb

Il Sassuolo è una seria candidata alla promozione in Serie A e la squadra è in campo per preparare la partita di sabato pomeriggio contro il Cittadella. La dirigenza nella giornata odierna ha ufficializzato il numero definitivo degli abbonamenti.

“Si è chiusa lunedì 30 settembre la campagna abbonamenti “Le nostre radici. La nostra forza” per le partite interne al Mapei Stadium. Si comunica che sono 2169 i tifosi neroverdi che hanno sottoscritto l’abbonamento per la stagione sportiva 2024/2025″.