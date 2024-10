Serie A, la Roma si ferma ancora: solo un punto a Monza | CLASSIFICA

CalcioWeb

Un altro passo falso della Roma nella 7ª giornata del campionato di Serie A e il bilancio sulla prima parte della squadra giallorossa non è positivo. Il ribaltone in panchina con l’arrivo di Juric al posto di De Rossi ha portato solo un leggero passo in avanti e la posizione dell’ex Torino è già sotto osservazione. Continua a circolare, infatti, la voce sul ritorno proprio di De Rossi.

La gara sul campo del Monza si è conclusa sul risultato di 1-1. Nella prima frazione gli ospiti sprecano troppo. La Roma passa nella ripresa grazie ad un gol di Dovbyk, bravo a sfondare la difesa di Nesta. Passano 9 minuti ed è Dany Mota a siglare il definitivo 1-1. I giallorossi ci provano ma il risultato non cambia più.

Risultati 7ª giornata Serie A

Venerdì 4 ottobre

ore 18:30

Napoli-Como 3-1

ore 20:45

Verona-Venezia 2-1

Sabato 5 ottobre

ore 15:00

Udinese-Lecce 1-0

ore 18:00

Atalanta-Genoa 5-1

ore 20:45

Inter-Torino 3-2

Domenica 6 ottobre

ore 12:30

Juventus-Cagliari 1-1

ore 15:00

Bologna-Parma 0-0

Lazio-Empoli 2-1

ore 18:00

Monza-Roma 1-1

ore 20:45

Fiorentina-Milan

La classifica

Napoli 16 Inter 14 Juventus 13 Lazio 13 Udinese 13 Milan 11 Torino 11 Atalanta 10 Roma 10 Empoli 10 Verona 9 Bologna 8 Como 8 Fiorentina 7 Parma 6 Cagliari 6 Lecce 5 Genoa 5 Monza 4 Venezia 4