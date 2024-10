Serie A, l’uomo di Conte regala tre punti al Napoli: show di Lukaku contro il Como | CLASSIFICA

CalcioWeb

Un avvio scoppiettante nella 7ª giornata Serie A: al ‘Maradona’ si sono affrontate Napoli e Como, due squadre protagoniste di un rendimento positivo nella ultime gare. La squadra di Antonio Conte si conferma una seria candidata allo scudetto mentre la compagine di Fabregas è considerata una possibile outsider per la zona Europa.

I padroni di casa sbloccano l’incontro dopo appena 25 secondi grazie ad un gol di McTominay su assist di Lukuku. Poi sale in cattedra Nico Paz: il talento del Como sfiora il gol in due occasioni ma un tiro si stampa sul palo. Al 43′ Strefezza trova il gol del pareggio.

Nella ripresa il Como sbaglia in disimpegno e il Napoli trova il nuovo vantaggio su calcio di rigore trasformato da Lukaku. Lo stesso belga ‘lancia’ in porta Neres per il definitivo 3-1. Il Napoli scappa in classifica: il vantaggio sulla Juventus è di 4 punti, ovviamente con una gara in meno per i bianconeri.

Risultati 7ª giornata Serie A

Venerdì 4 ottobre

ore 18:30

Napoli-Como 3-1

ore 20:45

Verona-Venezia

Sabato 5 ottobre

ore 15:00

Udinese-Lecce

ore 18:00

Atalanta-Genoa

ore 20:45

Inter-Torino

Domenica 6 ottobre

ore 12:30

Juventus-Cagliari

ore 15:00

Bologna-Parma

Lazio-Empoli

ore 18:00

Monza-Roma

ore 20:45

Fiorentina-Milan

La classifica

Napoli 16 Juventus 12 Milan 11 Inter 11 Torino 11 Empoli 10 Lazio 10 Udinese 10 Roma 9 Como 8 Fiorentina 7 Atalanta 7 Bologna 7 Verona 6 Parma 5 Genoa 5 Cagliari 5 Lecce 5 Venezia 4 Monza 3