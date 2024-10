Il sindaco di Corbetta: “Morata abiterà da noi”, il bomber si arrabbia e cambia casa

CalcioWeb

Un annuncio gioioso, la violazione della privacy, la necessità di trovare una nuova casa. Incredibile ‘scontro’ social fra Alvaro Morata, attaccante del Milan e Marco Ballarini, sindaco di Corbetta, paese dell’hinterland milanese. Il primo cittadino, attraverso una storia Instagram, ha annunciato che Morata sarebbe venuto ad abitare proprio a Corbetta. “Benvenuto”, aveva scritto Ballarini postando una foto di Morata con la maglia rossonera e la scritta ‘Corbetta 7’.

Aggiungendo poi: “No non è un pesce d’aprile in anticipo. Il campione Alvaro Morata è il nostro nuovo concittadino di #Corbetta! Il bomber spagnolo, neo acquisto del #Milan, sta ultimando le pratiche per il trasferimento ufficiale nella sua nuova (meravigliosa) casa nella nostra città. Lo sapete, sono un tifosissimo dell’Inter, ma con piacere do il benvenuto ad Alvaro #Morata nella nostra grande famiglia di Corbetta! E come direbbe Fabrizio Romano… Alvaro Morata si trasferisce a Corbetta, Here we go!“.

La risposta di Morata

Questo post però non è piaciuto per niente al giocatore spagnolo che ha risposto al primo cittadino, sempre sui social, annunciando la decisione di non trasferirsi più nel comune: “Egregio sig. Signor Sindaco, la ringrazio per aver violato la mia privacy. Fortunatamente non possiedo alcun bene di valore, l’unico tesoro sono i miei figli la cui incolumità è stata da lei turbata. Pensavo che il comune di Corbetta potesse garantirmi una certa privacy invece mi trovo a dover cambiar casa nell’immediato grazie alla sua incapacità di utilizzare i social e proteggere i suoi cittadini“, ha scritto Morata.