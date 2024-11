Francesco Totti indagato per evasione fiscale: cosa rischia

CalcioWeb

Nuovi guai in vista per Francesco Totti. L’ex capitano giallorosso sarebbe indagato dalla Procura di Roma per omessa dichiarazione al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

Nell’indagine, secondo quanto riporta il quotidiano La Verità, si sarebbe evidenziata la mancata denuncia di una parte dei redditi derivante dagli spot, una piccola cifra poi lievitata a 200.000 euro tra sanzioni e interessi.

L’ex capitano giallorosso avrebbe poi deciso di chiudere il contenzioso versando quanto richiesto ma intanto le Fiamme Gialle avevano trasmesso all’Agenzia delle Entrate e alla Procura quanto scoperto e quindi i pm, a inizio autunno, hanno deciso di iscriverlo sul registro degli indagati per omessa dichiarazione.

Totti indagato: cosa rischia

Qualora l’accusa fosse confermata, Totti rischia una pena da 2 a 5 anni secondo quanto recita l’articolo 5 del decreto legislativo 74/2000.