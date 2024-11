Napoli, la furia di Conte contro il Var sul rigore per l’Inter: “interviene a convenienza?”

CalcioWeb

Antonio Conte è una furia contro il Var al termine di Inter-Napoli, finita 1-1, in cui ai nerazzurri è stato assegnato un rigore dubbio per un presunto fallo di Anguissa su Dumfries.

“Non capisco, qualche volta interviene e altre no. O c’è o non c’è per correggere gli errori, altrimenti ci si nasconde dietro questa situazione. Se c’è un errore il Var deve intervenire, punto e basta“, ha detto il tecnico salentino.

“È una cosa che mi fa davvero incazzare. Se c’è un errore il Var deve intervenire, sia che a favore che contro. Il Var è uno strumento utile, ma se la decisione viene lasciata all’arbitro si creano dei retropensieri. Così non mi sento più sicuro“, ha detto Conte.

E sulla possibilità di un Var a chiamata ha spiegato: “No, va usato se c’è l’errore. Deve essere il Var a chiamare l’arbitro, mica io. È uno strumento importante e utile se viene utilizzato bene”.