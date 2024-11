Lazio, le condizioni di Boulaye Dia dopo le voci sulla malaria

CalcioWeb

Arrivano aggiornamenti ufficiali della Lazio sulle condizioni di Boulaye Dia. Giovedì scorso dal Senegal era rimbalzato il comunicato della nazionale: “Boulaye Dia ha avuto un attacco di malaria il giorno della partenza per Bamako, motivo per cui è rimasto a Dakar per continuare le cure”.

L’esito degli esami di sabato aveva certificato la negatività dell’attaccante. Il calciatore della Lazio tornerà quindi oggi a Roma e sarà regolarmente a disposizione per la ripresa degli allenamenti.

Il comunicato della società

“La S.S. Lazio comunica che, a seguito dei costanti contatti fra il Club e la federazione senegalese, nella giornata di domani (oggi, ndr) il giocatore Boulaye Dia farà rientro a Roma. Pertanto l’attaccante martedì sarà a Formello per la ripresa degli allenamenti”.