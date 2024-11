Lecce-Juventus, Motta: “ci saranno 9 indisponibili. Partita dura”

CalcioWeb

In vista del prossimo match della Juventus contro il Lecce, Thiago Motta, nel corso della conferenza stampa ha parlato dei numerosi infortuni che affliggono la sua squadra e delle possibilità di portare col gruppo alcuni giovani della Next Gen.

“Gli indisponibili sono Bremer, Nico Gonzalez, Milik, Douglas Luiz, Adzic, Cabal, Vlahovic, Savona e McKennie, loro non saranno con noi. I giovani che verranno con noi sono Papadopoulos, Pagnucco, Owusu, Montero e Pugno. Lo ripeto, c’è totale fiducia nei miei giocatori. Chi è presente farà una grande partita. La situazione va affrontata in un solo modo: dare tutti un qualcosa in più.

Il Lecce – ha continuato Motta – viene da una vittoria, quando si cambia allenatore è normale che venga portato qualcosa di nuovo e un po’ di entusiasmo. I giocatori che giocavano meno possono ripartire da zero e far vedere che possono partecipare. Si crea un ambiente con cose positive dentro la squadra, lo si è visto col Venezia.

Hanno giocatori interessanti e l’allenatore dà tanto a livello di organizzazione, cercheranno di spingere e metterci in difficoltà. E’ una squadra che aspetta l’errore dell’avversario e prova a ripartire, sarà dura come sempre, noi penseremo al nostro dando il meglio e cercando di portare la gara dalla nostra parte”.