Morata dimesso dall’ospedale dopo il trauma cranico: come sta l’attaccante del Milan

Buone notizie per Alvaro Morata. L’attaccante del Milan è stato dimesso dall’ospedale in seguito al trauma cranico subito dall’attaccante dopo un duro contrasto in allenamento con il compagno di squadra Povlovic.

A tranquillizzare tutti ci ha pensato lo stesso Morata che è intervenuto sui propri canali social: “Già a casa! Grazie mille per tutti i messaggi e alle persone che lavorano in questa meravigliosa società per farci sentire sempre bene, forza Milan!”.

Lo spagnolo salterà comunque l’anticipo della dodicesima giornata che vedrà il Milan impegnato sul campo del Cagliari.