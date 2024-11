Napoli, rischio deferimento per Antonio Conte: il motivo

CalcioWeb

Secondo quanto riportato dal Mattino, l’allenatore del Napoli, Antonio Conte rischierebbe il deferimento dopo le durissime parole contro il VAR pronunciate nel dopo partita di Inter-Napoli.

Sempre secondo quanto riporta il quotidiano, gli arbitri hanno fatto sapere che il protocollo che contesta Conte non è il loro e che Conte è l’unico degli allenatori a non aver partecipato agli incontri formativi per conoscere il regolamento che viene redatto dall’Ifab e vale per tutti.

Sembra anche che lo stesso presidente della FIGC Gabriele Gravina non abbia affatto gradito il riferimento di Conte ai “retropensieri di una volta“.