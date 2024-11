Qualificazioni ai Mondiali 2026: ufficiali data e orario del sorteggio

CalcioWeb

La FIFA ha ufficializzato date e orari dei sorteggi per i gironi di qualificazione europee per i Mondiali. Le associazioni affiliate alla FIFA che appartengono alla UEFA (tra cui l’Italia, che sarà testa di serie) scopriranno il loro percorso verso questo torneo durante il sorteggio preliminare UEFA per i Mondiali 2026, che si terrà presso la sede della FIFA a Zurigo, in Svizzera, venerdì 13 dicembre 2024 alle ore 12.00.

La fase a gironi delle qualificazioni al Mondiale UEFA inizierà a marzo 2025 e si concluderà a novembre 2025 con 12 gruppi da 4 o 5 squadre. Le vincitrici otterranno un posto, mentre la presenza nel girone da 4 o 5 squadre è legata alle selezioni che si qualificheranno per le semifinali di Nations League che si scopriranno dopo i quarti a marzo 2025.

Gli altri 4 posti saranno determinati dopo un playoff da 16 squadre che coinvolgerà le 12 seconde classificato e le quattro migliori vincitrici dei gironi della UEFA Nations League 2024/25. Le vincitrici dei 4 percorsi creati (semifinale e finale) avranno diritto a un posto al Mondiale.