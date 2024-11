Serie A, ricorso sull’assemblea Figc: la decisione del Tribunale Federale Nazionale

CalcioWeb

Il Tribunale Federale Nazionale ha respinto il ricorso presentato dalla Serie A contro il regolamento dell’assemblea della Figc tenutasi il 4 novembre in quanto ritenuto in parte infondato e in parte improcedibile.

La Serie A aveva contestato la legittimità del regolamento, ritenendo che non rispettasse la nuova legge sui pesi elettorali prevista dall’emendamento Mulè.

Il Tribunale Federale Nazionale, dopo aver esaminato attentamente il ricorso, ha ritenuto che il regolamento dell’assemblea del 4 novembre fosse conforme alle norme vigenti e ha quindi respinto il ricorso della Serie A. Questa decisione conferma la validità delle deliberazioni adottate durante l’assemblea, mettendo fine alle polemiche sollevate dalla Lega Serie A.