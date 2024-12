La denuncia shock del medico della Lazio: “in Serie A c’è un calciatore non idoneo a giocare”

CalcioWeb

Ivo Pulcini, attuale responsabile medico della Lazio, ha rilasciato una dichiarazione shock a Il Messaggero, rivelando che nel 2019 ha visitato un giocatore importante che oggi milita in Serie A, ma che all’epoca non lo riteneva idoneo a giocare a calcio.

“Nel 2019 io visitai un giocatore importantissimo, che adesso sta andando per la maggiore e gioca in questa Serie A, ma non lo ritenni idoneo a giocare a calcio. Il giocatore – ha dichiarato Pulcini – venne visitato tre volte in cliniche diverse perché l’allora ds Tare lo voleva a ogni costo, ma il “no” rimase fermo.”

Parlando del malore di Edoardo Bove il medico esclude “una crisi epilettica improvvisa se non l’aveva mai avuta in passato. Quella problematica, con una specialista e una precisa procedura, potrebbe tranquillamente essere tenuta sotto controllo. Se dovessero essere riscontrate aritmie, andrebbe valutato con diverse prove da sforzo, ciclo ergometro, elettrocardiogramma e tac coronarica, la risonanza magnetica-cardiaca“.

Se l’esito fosse negativo rischierebbe di non poter più giocare in Serie A, ma solo in alcuni campionati all’estero. Mi sembra strano però non siano state riscontrate precedentemente dagli esami di idoneità con la Roma. Dipende però sempre dalle valutazioni soggettive dei medici e dalla propria esperienza sul campo“.