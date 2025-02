Europa League, la Roma vince con il Porto e passa agli ottavi di finale

CalcioWeb

La Roma vince 3-2 con il Porto e passa agli ottavi di finale in Europa League. I giallorossi vanno sotto di un gol, ma non si fanno intimidire. Immediata la reazione, trascinato da un Olimpico sold out.

Un risultato giusto, frutto di una prestazione convincente, ma che porta principalmente la firma di Paulo Dybala.

E’ grazie ai piedi del fantasista argentino che la partita della Roma si è rimessa sui binari giusti dopo che il Porto aveva conquistato il vantaggio.

Bisogna aspettare l’83esimo per il 3-1: a chiudere il match ci pensa Pisilli, al termine di un’azione prolungata, rifinita da Angelino.

Paura sul finale quando il Porto trova il 3-2 al sesto minuto di recupero per un autogol in spaccata di Rensch che inganna Svilar.

Poco dopo arriva il fischio finale: la Roma è agli ottavi di finale.