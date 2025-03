Multa per la Roma dopo la sfida contro il Porto: il motivo

CalcioWeb

La trasferta di Porto è costata cara alla Roma, non solo in termini di risultato sportivo, ma anche economici. L’Uefa ha inflitto al club giallorosso una multa complessiva di 39mila euro, a causa delle dichiarazioni del tecnico Claudio Ranieri e del comportamento della squadra e dei tifosi.

Nel dopopartita del match di Europa League contro il Porto, Ranieri aveva aspramente criticato l’arbitraggio di Stieler e il designatore Rosetti. In particolare, il tecnico aveva contestato la scelta di Stieler, e aveva impedito ai suoi giocatori di stringere la mano al direttore di gara. Per queste dichiarazioni, l’UEFA ha sanzionato la Roma con una multa di 20mila euro.

Oltre alla multa per le dichiarazioni di Ranieri, la Roma è stata sanzionata con 11mila euro per “condotta impropria della squadra” e 8mila euro per “danneggiamenti causati allo stadio e alle sue installazioni“. Questi ultimi sono riconducibili al comportamento dei tifosi giallorossi presenti allo stadio do Dragao.