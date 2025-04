Champions League 2025: al via la vendita dei biglietti per la finale

CalcioWeb

È ufficialmente iniziata la corsa ai biglietti per la finale di Champions League 2025, che si terrà sabato 31 maggio all’Allianz Arena di Monaco di Baviera. La UEFA ha aperto la vendita dei tagliandi al pubblico, offrendo agli appassionati di calcio la possibilità di assistere all’evento clou della stagione calcistica europea.

Per assicurarsi un posto alla finale, gli interessati dovranno registrarsi sul sito ufficiale della UEFA entro l’11 aprile e partecipare alla lotteria che assegnerà i biglietti. Ogni persona registrata potrà richiedere fino a due biglietti.

Durante la fase di iscrizione al concorso si potrà scegliere anche la tipologia di biglietto che si desidera provare ad acquistare:

Categoria 1 a 950€

Categoria 2 a 650€

Categoria 3 a 180€

Fan First a 70€ (non in vendita e riservato ai tifosi dei club finalisti)

Sono disponibili, a prezzi ridotti (70€), anche biglietti per persone con disabilità