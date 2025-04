Inter: Carlos Augusto titolare contro il Bayern Monaco, Dimarco in panchina

CalcioWeb

Nella cruciale sfida contro il Bayern Monaco, Simone Inzaghi ha sciolto gli ultimi dubbi di formazione: Carlos Augusto sarà titolare sulla fascia sinistra, mentre Federico Dimarco si accomoderà in panchina, pronto a subentrare.

La decisione è stata presa dallo staff tecnico nerazzurro durante l’ultima riunione in hotel, confermando le indicazioni della vigilia. L’importanza della partita e la necessità di avere giocatori freschi e pronti a dare il massimo hanno spinto Inzaghi a optare per il brasiliano ex Monza, che ha dimostrato di essere in ottima forma e di poter garantire un’adeguata spinta sulla fascia.

Dimarco, reduce da un periodo intenso e con diverse partite nelle gambe, partirà dalla panchina, ma rimane un’arma importante a disposizione del tecnico nerazzurro.