Champions League, dove vedere la semifinale di ritorno Inter-Barcellona

La tanto attesa semifinale di ritorno di Champions League tra Inter e Barcellona sarà visibile anche in chiaro. Dopo la trasmissione dell’andata sul Nove, grazie all’accordo tra Amazon e Warner Bros. Discovery, anche il ritorno vedrà una diretta gratuita per tutti.

Questa possibilità è garantita dalla normativa dell’AgCom (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni) che prevede la trasmissione in chiaro degli eventi di rilevanza nazionale, categoria in cui rientra una semifinale di Champions League con la partecipazione di una squadra italiana.

A detenere i diritti televisivi dell’incontro è Sky, che trasmetterà la partita sia sui propri canali a pagamento che sulla piattaforma streaming NOW. Ma la vera sorpresa è che l’emittente ha deciso di mandare in onda l’attesissimo match anche su TV8, il canale in chiaro di Sky disponibile al numero 8 del digitale terrestre.